Cort lliura els Premis Rosa Bueno 2022: «Sense la lluita de les entitats veïnals Palma seria molt diferent avui»

El batle de Palma, Jose Hila, el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, i la coordinadora de l'àrea de Participació Ciutadana, Clàudia Costa, han presidit l'acte de lliurament dels Premis Rosa Bueno 2022. A l’acte també hi han assistit el regidor de l’àrea de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, la regidora d’Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, i Rafel Garcia i Mercè Borràs, com a membres del jurat Rosa Bueno 2022.

L'Associació de Veïns Es Rafal Vell, el Club Natació Palma, l'Associació INEèDITHOS, el Col·lectiu Aurora Picornell, l'Associació La Sonrisa Mèdica i Francisco Mengod Bonet han estat els sis guardonats d’aquesta edició, que han estat triats pel jurat entre 13 candidatures presentades per entitats ciutadanes.

La figura de Rosa Bueno forma part de la història del moviment veïnal i de les organitzacions ciutadanes sense ànim de lucre de la ciutat de Palma. El seu compromís personal, sempre en el marc de l'activitat col·lectiva i de les organitzacions socials, s'ha convertit en un referent inqüestionable, entre altre per la seva tasca per a potenciar la participació ciutadana en els barris, en les organitzacions socials diverses, en els grups d'activitats populars i també en els òrgans de participació institucionals.

«Sense la lluita de les entitats veïnals Palma seria molt diferent avui. Vosaltres coneixeu el batec de la ciutat com ningú i, per això, la vostra feina transforma i millora la nostra ciutat. La nostra feina com a representants polítics és canalitzar les vostres demandes i per fer-les possibles quan són viables», ha afirmat el batle. Hila ha reconegut la tasca i la trajectòria de tots els guardonats, a qui ha volgut agrair «la feina altruista per a millorar Palma».

Segons ha explicat el regidor Alberto Jarabo, «des de la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior volem reconèixer, valorar i donar suport a iniciatives participatives impulsades des de les entitats ciutadanes i col·lectius de caràcter no lucratiu que contribueixen a crear i reforçar la participació ciutadana de qualitat, organitzada i compromesa, a l'àmbit del desenvolupament del barri, com a espai de participació, amb una atenció especial als joves, als sectors socials vulnerables i a la igualtat de gènere».

Els premiats en la categoria de projectes de col·lectius i associacions sense ànim de lucre han estat:

- Premi a la participació ciutadana com a eina de transformació social.

L'associació de veïnats Es Rafal Vell ha estat l'escollida pel seu projecte per impulsar la participació ciutadana dels més joves i dels nouvinguts en el seu territori, i perquè aquests puguin conèixer la història dels cinquanta anys de moviment veïnal a aquesta barriada. Essent, a més, l'associació més antiga de Palma i que hi ha contribuí a dotar el barri de millor qualitat de vida.

- Premi a la participació juvenil.

El Club Natació Palma pel seu projecte 'Campus Esportiu', amb què impulsa la participació dels joves, fent-los protagonistes i responsables de l'organització i programació de les seves activitats.

- Premi a la participació dels sectors socials vulnerables o en risc d'exclusió social.

A l'Associació INèDITHOS, pel seu projecte de participació amb voluntariat universitari jove destinat a l'atenció psicopedagògica d'infants i joves que pateixen algun tipus de malaltia que condiciona alguns aspectes de la seva vida, siguin socials, emocionals o educatius.

- Premi a la igualtat de gènere des del teixit associatiu.

Al col·lectiu Aurora Picornell, pel seu compromís amb la lluita per a la igualtat de gènere, amb un projecte de treball en xarxa amb altres entitats i serveis, que permet, mitjançant la literatura, reivindicar el paper de la dona en la nostra societat.

Aquests quatre premiats rebran una dotació econòmica de 2.500€ cadascun d’ells.

- Premi a les activitats / iniciatives ciutadanes de suport a situacions de vulnerabilitat i / o dificultat social generades per la Covid-19.

A l'Associació la Sonrisa Médica, per l'acompanyament realitzat pels pallassos i pallasses d'hospital a les famílies i pacients hospitalitzats durant la pandèmia, en els formats virtual i presencial, i així garantir l'atenció tant si els infants eren als hospitals, estaven hospitalitzats a casa o en confinament per la Covid-19. Per no interrompre l'atenció i continuar en primera línia.

Enguany, de manera extraordinària, s'hi ha establert aquesta nova categoria per a projectes que hagin treballat o treballin per a donar suport a situacions de vulnerabilitat i / o dificultat social generades per la Covid-19. Rebrà la captació realitzada amb la taquilla solidària dels concerts de Sant Sebastià 2021, amb un import de 18.060 euros.

- Premi a la trajectòria personal en matèria de participació ciutadana i reforç del teixit associatiu.

A Francisco Mengod Bonet, per ser una de les figures claus per a la història de la participació ciutadana a la ciutat i per haver jugat un paper fonamental que ha contribuït a la cultura participativa del teixit associatiu i veïnal.

S'atorga un guardó que és l'obra guanyadora del concurs pel Disseny i Reproducció. L'autor de l'obra va ser Marc Masmiquel Mediara, que guanyà amb una obra inèdita que simbolitza una rosa, simplificada a formes geomètriques bàsiques conformades per polígons, helicoides i estructures hexagonals. Està fabricat amb ecomaterials, amb un bioplàstic vegetal 100% renovable amb baixa empenta de carboni. Ha estat imprès amb tecnologia additiva 3D, un mètode enèrgicament responsable.

El duet VAIVÉ DUO ha amenitzat tota la cerimònia de lliurament de premis amb la seva actuació.