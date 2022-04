Palma lidera juntament amb València i Barcelona un projecte turístic gastronòmic finançat pels fons europeus Next Generation

La regidora de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, ha explicat en roda de premsa que la Fundació Turisme Palma 365, juntament amb Turisme de Barcelona i Turisme de València, ha presentat a la Secretaria d’Estat de Turisme un projecte per a crear una experiència turística vinculada a la gastronomia, la dieta mediterrània, els mercats tradicionals i el producte de quilòmetre 0.

Com ha destacat Navarro, «aquest projecte, amb el nom de Culinary Med Cities, ens permetrà teixir llaços promocionals entre les tres destinacions, alhora que cream un pla promocional de la nostra gastronomia i la dieta mediterrània». Aquesta iniciativa està finançada pels fons europeus Next Generation i està previst que es posi en marxa a partir del mes juliol i fins al desembre de 2023.

Durant la seva intervenció, la regidora ha assenyalat que la iniciativa que aquest dimecres s’ha presentat pretén «millorar la competitivitat i l'atractiu de les ciutats mediterrànies per al turisme gastronòmic; desenvolupar una veritable experiència turística transformadora i de gran valor, que permeti al visitant submergir-se en la cultura i l'estil de vida mediterranis, a través de la gastronomia, i descobrir la identitat culinària pròpia de les ciutats que visita, a més de gaudir dels seus paisatges gastronòmics, entorns productius, el seu ambient, la seva excel·lent gastronomia i la professionalitat i hospitalitat dels diferents actors de la cadena de valor del turisme gastronòmic».

Culinary Med Cities consta de 12 actuacions organitzades en quatre blocs:

Planificació, organització, gestió del producte; Disseny i desenvolupament de l’experiència; Implantació de l’experiència a les ciutats participants; I estratègia de posicionament i comunicació, creació del relat, disseny de la marca i el pla de difusió de l’experiència i del projecte.

Així mateix, Elena Navarro s’ha mostrat molt satisfeta amb la tasca realitzada per la Fundació Turisme i ha destacat que «aquest projecte serà molt fructífer per a la destinació, ja que servirà per a crear un relat sobre la gastronomia i la dieta mediterrània per a ser usat com a peça clau en la promoció turística». En aquest sentit, la regidora ha explicat que els beneficiaris de la posada en marxa de la iniciativa seran: els ecosistemes turístics i productius d’aliments i begudes, a més de les mateixes entitats de gestió turística de les ciutats participants. I els establiments, empreses, productors, ramaders, pescadors locals, cellers, tafones, formatgeries, i altres indústries i explotacions agroalimentàries, també en seran beneficiaris. Igual que els proveïdors de servei: guies, receptius, allotjaments, mercats gastronòmics, etc.

Per a acabar, Navarro ha volgut recalcar que Palma és qui lidera el projecte, que està pressupostat en 600.000 € + IVA (a invertir entre les tres ciutats), dels quals 220.000 € seran per a Palma i 190.000 per a Barcelona i València, respectivament.