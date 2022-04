La Fira del Llonguet torna aquest cap de setmana al Pil·larí

Aquest dimarts, 19 d'abril, han presentat la sisena edició de la Fira del Llonguet. Aquesta Fira, que té un fort caràcter tradicional i artesà, tornarà a la barriada de Palma del Pil·larí el pròxim diumenge 24 d'abril, després de dos anys sense celebrar-se per mor de la pandèmia de la Covid-19.

S'espera que hi hagi al voltant d'una setantena de punts de venda, mostra o exposició en què el pa tradicional de la ciutat serà el protagonista. La Fira compta amb el suport de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i té per objectiu donar a conèixer la tradició dels productes locals de pastisseria i forn.

«És important que es descentralitzin les festes i arribin a l'extraradi de la ciutat. Volem apostar per les fires, perquè a la ciutadania li agrada gaudir d'aquest esperit de poble i la seva assistència multitudinària és bona mostra d'això. A més, és una gran oportunitat per a donar suport al producte local de proximitat. Tot el pa que es vengui en aquesta Fira serà artesà i de quilòmetre zero», ha declarat el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i del Districte Platja de Palma-Pla de Sant Jordi, Rodrigo Romero. En total hi participaran catorze forns de tot Mallorca, que comercialitzaran els seus productes, amb el llonguet com a protagonista.

Les activitats començaran a les 10 h amb els geganters de Llucmajor i els xeremiers del Prat i, fins a les 17 h, s'oferiran diferents activitats adreçades a tots els públics. Un dels plats forts el trobarem a les 10.30 h quan tres xefs (Koldo Royo, José Cortés i Catalina Pons) oferiran un espectacle de cuina.

El programa inclou tot un seguit de propostes com són una cercavila amb espectacle de circ, demostracions artesanals d'elaboració de pa i altres productes, animació musical amb «tardeo llongueter» a càrrec d'un DJ, ludoteca infantil amb jocs gegants de fusta, tallers infantils, etc.