El Diumenge de l'Àngel retorna al Castell de Bellver amb tota la seva esplendor

La presidenta de l'Associació de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, acompanyada del regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, ha presentat, aquest dimarts, el programa del 'Diumenge de l'Àngel', la històrica celebració que tendrà lloc al Castell de Bellver diumenge que ve i que no s'ha dut a terme durant els dos darrers anys a causa de la pandèmia pel coronavirus.

Jarabo ha agraït en roda de premsa l'esforç per a poder celebrar aquesta festa després de dos anys i ha destacat que es tracta d'una «festa reivindicativa» i que es vol arribar a moltes entitats, famílies i persones de totes les edats, per a així poder «incrementar» la identitat com a ciutat, «que és el que significa aquesta festa», ha afegit.

Per part seva, la presidenta de l'Associació de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha expressat la seva satisfacció davant el retorn d'aquesta festa «en el seu sentit primigeni», perquè «era una mostra de tot els que els barris eren capaços de construir i fer per la ciutat».

Alcázar també ha assenyalat que la major part de la celebració «recau» en el voluntariat ja que gran part dels participants són associacions de veïns federades. A més, ha fet una crida a qualsevol entitat que vulgui participar. També ha ressaltat la «importància» de la dimensió artística i cultural que té aquest esdeveniment.

«Com a programa concret, volem mantenir la reivindicació i té una línia bastant tradicional, però volem continuar treballant perquè sigui el sector veïnal el que estigui darrere d'aquesta celebració», ha declarat.

Respecte al programa d'activitats, han explicat que la pujada al castell s'iniciarà a les 11.00 hores des del carrer Camilo José Cela, i que es disposarà d'un bus de l'EMT que sortirà des d'aquesta mateixa via i que de manera gratuïta estarà operatiu des de les 10.30 fins a les 17.00 hores, amb una freqüència de deu minuts, per a poder pujar fins a Bellver.

La famosa 'passejada de l'Àngel' es durà a terme a les 13.30 hores pels voltants del castell, i, entre altres activitats que han remarcat, es troben la sortida dels gegants, la realització d'una ruta per l'interior del castell sobre les figures més destacades de la seva història, ball en línia o concerts, entre altres actes. També s'ha adaptat l'aparcament per a acollir activitats dirigides als nins, que comptaran amb l'actuació de dos grups infantils.