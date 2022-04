PalmaActiva i el Grup SIFU signen un protocol de col·laboració per a fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat

PalmaActiva i el Grup SIFU han signat un protocol de col·laboració, a través del qual les dues entitats cooperaran en matèria d'inserció laboral, formació i emprenedoria.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma aquest dissabte, el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, i el gerent del Grup SIFU, Pedro Miró, han signat un protocol per a col·laborar en temes d'inserció laboral, formació i emprenedoria.

Després de la reunió, que ha tingut lloc en la seu de l'Agència Local de Desenvolupament, Romero ha expressat la seva satisfacció per l'acord, el primer que signen les dues entitats. «Tant PalmaActiva com el Grup SIFU treballem per a ajudar a les persones a cercar d'ocupació, raó per la qual hem formalitzat aquest acord», ha dit.

Gràcies a aquesta col·laboració, s'establirà un protocol entre les parts per a difondre els seus serveis i facilitar l'accés al mercat laboral dels usuaris de totes dues entitats.

PalmaActiva facilitarà informació puntual i detallada sobre tots els seus serveis d'ocupació, formació i emprenedoria als tècnics de la Fundació Grup SIFU perquè aquests la puguin difondre entre els seus usuaris.

Per part seva, Fundació Grup SIFU facilitarà als tècnics de PalmaActiva informació sobre els seus serveis de suport a les persones amb discapacitat, adaptacions i ajudes tècniques i serveis cap a la formació i orientació laboral, que PalmaActiva difondrà i posarà a l'abast dels seus usuaris.

El gerent de Grup SIFU a Palma, Pedro Miró, ha destacat que la seva és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure i fomentar la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat. Per aquest motiu, es basa en tres àmbits d'actuació específics, d'una banda la sensibilització i conscienciació social; per un altre, la integració social i laboral, i, finalment, el desenvolupament de projectes de Responsabilitat Social Empresarial per a empreses.

A través de diferents accions, com per exemple testimonials, exposicions o el seu programa de beques per a artistes amb discapacitat, la Fundació pretén incidir en la plena acceptació del col·lectiu per part de la societat. Per això, treballa en contacte directe amb el teixit associatiu desenvolupant activitats amb objectius comuns i creant sinergies.