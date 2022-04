Joves de Son Sardina llança el procés popular 'Poble viu!' per debatre sobre el futur de Son Sardina i Sa Garriga

El col·lectiu Joves de Son Sardina ha llançat un procés popular a Son Sardina i a Sa Garriga anomenat 'Poble viu!'. Aquest, vol «fomentar el debat», així com «recollir totes les opinions i imaginacions que sorgeixen del fet d'habitar quotidià al poble i que són tant o més vàlides que les d'experts i polítics», han anunciat a través d'un comunicat.

L'objectiu principal de la campanya és «facilitar l'expressió individual i incentivar el debat col·lectiu», per tal d'arribar a consensos veïnals i «reflexionar sobre el poble del futur des de múltiples realitats». Consideren que així, fomentaran «maneres més horitzontals de fer poble i de plantejar reivindicacions».

Per altra banda, també volen «aprofitar el moment d'interès general pel futur urbanístic i general del poble» i «teixir i enfortir la contestació contra el PGOU». Per això, la primera acció és 'Capses de futur', i es durà a terme de dia 11 d'abril a dia 24; l'entitat ha repartit capses «a molts llocs del poble», com el casal, comerços, associacions, l'institut, l'escola o l'escoleta, on els veïns poden «dipositar qualsevol opinió, idea o desig referent al futur de Son Sardina i Sa Garriga».

Posteriorment,volen celebrar una assemblea oberta a la plaça per tal de «fer balanç del contingut de les capses» i plantejar com agrupar les diferents aportacions, fer un calendari per les següents assemblees que volen celebrar i «decidir què fer», han explicat.

Aquesta campanya també compta amb el suport del Casal, la Plataforma Estimam Son Sardina, l'Associació de Veïns de Son Sardina i de la de Sa Garriga, del CEIP Maria Antònia Salvà, de l'IES Son Pacs, de l'Associació de la Tercera Edat, de l'Escoleta i de l'AMiPA Son Sardina. En aquest sentit, Joves ha declarat que «el procés no neix amb voluntat de trepitjar les reivindicacions de cap altra associació, entitat o moviment», sinó que «vol ser un punt de trobada, per damunt de tot».