Amics de la Casa del Poble es reuneix amb el Govern per traslladar la seva proposta de conservació de l'històric espai

Amics de la Casa del Poble s'ha reunit aquesta setmana amb el Govern per explicar la seva proposta de conservació d'aquest emblemàtic espai. L'entitat ha estat rebuda per Jesús Jurado, Secretari Autonòmic de Memòria Democràtica, i Marc Herrera, Director general de Memòria Democràtica.

Segons han explicat des d'Amics de la Casa del Poble aquest dissabte, els representants del Govern els van informar que a la reunió mantinguda amb la propietat hi assistiren Marc Herrera per part del Govern i Llorenç Carrió per part de l'Ajuntament de Palma. «Exposaren, a dos advocats que havia enviat la propietat a la reunió, la possibilitat d'allotjar un 'Centre d'Interpretació de la Memòria'. Ens han explicat que l'empresa els ha rebut amb interès. Des de les institucions no es va fer una proposta concreta i han quedat en tornar-se a trobar, sense data i sense concretar quina part donarà la següent passa», han explicat.

«Ens han afirmat que la decisió de la Comissió Tècnica de Memòria es va prendre en un acord per unanimitat, sense necessitat de votació, motivat per l'informe de l'advocacia autonòmica. L'argument principal de l'informe és que l'administració no pot obligar a fer res als propietaris malgrat que quedava constatada la importància de l'espai. Els hi hem detallat que la nostra intenció no era obligar la propietat a fer res que no volgués fer, i que estam treballant per a construir un acord entre la propietat i les institucions», han explicat des d'Amics de la Casa del Poble.

«Hem exposat el nostre malestar amb el Govern per la seva manca de diàleg amb nosaltres i l'opacitat amb la qual ha gestionat la instància per a protegir el solar que vàrem registrar el mes de novembre. Jurado s'havia compromès a mantenir un diàleg obert amb nosaltres, havíem parlat d'exposar els nostres arguments a la comissió tècnica presencialment. Ens ha confiat que, atenent les qüestions jurídiques, no ho varen trobar convenient, però li hem replicat que podent entendre aquest punt, el que no podíem entendre és que no ens ho comunicassin», ha afirmat l'entitat.

«Hem demanat diversa informació del desplegament de la llei 2/2018 de Memòria Democràtica. Ens han contat que encara no tenen el pla de treball que s'havia d'haver realitzat, segons marca la mateixa llei, l'any 2019. El motiu principal és la manca de recursos humans. Hem demanat pel catàleg d'Espais de Memòria i ens han informat que aquest s'ha creat però sense contingut. És a dir, no n'existeix cap. Al seu entendre la llei és confusa i mala d'aplicar. Els hem informat que el nostre advocat no ho veu així, que s'ha sorprès pels errors jurídics de la resolució, atenent la trajectòria jurídica del vicepresident que la signa, i que hem presentat un recurs que els permet corregir la posició del govern i participar de la via de l'acord. Marc Herrera ha exposat que el nostre objectiu de fer un equipament sociocultural excedeix les competències de Memòria i que creu que s'hauria de treballar fora d'aquesta àrea del govern. Hem informat que ja estam parlant amb altres agents institucionals i polítics, per tal de construir l'acord, i que no renunciam que sigui un 'Espai de Memòria'», han afegit des de l'entitat.

Segons Amics de la Casa del Poble, Jurado els ha dit que «veu bé la via de la permuta». «Hem demanat que ho exposi a l'opinió pública mitjançant una declaració institucional i que sumi a la Comissió Tècnica a la declaració si hi estan d'acord. Jurado ens ha instat a parlar amb la propietat i ens ha facilitat una via de contacte», han explicat.

«Hem demanat per les persones que componen la Comissió Tècnica, ens han informat que són, per part de la UIB: Margalida Capellà i Antoni Marimon (que signà l'informe tècnic de la nostra instància); per part de la FELIB: Joan Sales i Sebastià Llodrà; per part dels Consells Insulars: Kika Coll per Mallorca, Miquel López Gual per Menorca, Miquel Costa per Eivissa; per part de les entitats memorialistes: Maite Losa per Mallorca, Artur Parrón per Formentera, Lluís Ruíz per Eivissa; per part del Govern Autonòmic: Juan Pedro Yllanes, que només va assistir a la primera reunió, Jesús Jurado i Marc Herrera; per part dels professionals de reconegut prestigi: Dolors Marín. Queden per concretar un dels professionals, l'entitat de memòria de Menorca i el representant del Consell Insular de Formentera», han assegurat.

Així, des d'Amics de la Casa del Poble, atenent que han vist «una millora en la disposició» de la institució durant el transcurs de la reunió, han demanat un contacte telefònic directe. A la sortida, els cinc integrants de la plataforma han fet «una valoració positiva de la reunió».