Convoquen una protesta contra el creixement urbanístic de Palma a la plaça de Cort

Aquest dijous, 31 de març, el GOB i la Federació d'Associacions de Veïns de Palma han convocat una protesta contra el creixement urbanístic de la ciutat. La trobada serà a les 10 h a la plaça de Cort.

L'objectiu és «reclamar que el Pla General d'Ordenació Urbanística de Palma atengui les necessitats reals dels qui hi vivim i deixi d'apostar per un model de creixement que consumeix territori i recursos» ha declarat el GOB a través de les xarxes socials. «Aquest no és el model que volem per Ciutat!», han afegit.

També, Joventut pel Clima - Fridays for Future Mallorca, animant a assistir a la convocatòria, ha denunciat que «seguir construint no és la solució».