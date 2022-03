Els veïns de Son Sardina fan pinya per salvar el poble

Aquest dijous s'ha fet una nova concentració de la plataforma cívica Salvem Son Sardina, durant la qual hi ha hagut intervencions de Miquel Àngel Vidal i Margalida Moll, que han explicat els avenços de les negociacions amb l'Ajuntament de Palma.

A la trobada també hi ha participat el GOB, que ha recollit signatures per l'ILP 'Avui per demà' i el seu president, Amadeu Corbera, ha mostrat el suport de l'entitat amb els veïns de Son Sardina.

La plataforma cívica denuncia l’especulació immobiliària i la destrucció mediambiental que, maquillades de lluita contra el canvi climàtic i construcció d’habitatge social, promou el Pla General de l’Ajuntament.

El Pla General inclou la construcció de blocs de pisos de més de tres altures, aparcaments de 900 places i equipaments universitaris...

A Son Sardina es considera que el despropòsit urbanístic és només la punta de l’iceberg d’una legislatura marcada per promeses incomplides com la reforma del carrer Pere Sans Garau...