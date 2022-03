L'Obra Cultural Balear vol crear una delegació de l'entitat a Palma

L'Obra Cultural Balear vol crear la delegació de Palma de l'entitat «amb persones que tenguin ganes de donar una mà i cołlaborar perquè Ciutat hi estigui directament representada». Així ho ha explicat Lena Serra, vicepresidenta de l'OCB.

L'acte de constitució de la delegació serà el 28 de març a les 19.30 hores al carrer de Miquel Capllonch, 33, Palma.

Com va remarcar la nova Junta Directiva en el seu acte de presentació, el principal objectiu que tenen és fer de l'OCB, com sempre ha estat, «la casa comuna de tots aquells que defensen llengua, cultura i país». Per això, tenint en compte el paper fonamental que durant dècades han jugat les prop de 40 delegacions de l’entitat als seus respectius municipis, troben que és el moment que Palma estigui «directament representada» dins l'OCB.