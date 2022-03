[VÍDEO] L'Ajuntament de Palma difon un vídeo sobre els riscos de comprar per internet

L’àrea de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma difon, amb motiu de la celebració del Dia Mundial dels Drets del Consumidor, un vídeo que té per objectiu sensibilitzar la població més jove dels riscos que comporten les compres per internet, i fomenta el consum local, tant en locals físics com a traves d’internet.

En aquest sentit, la regidora de l’àrea de Turisme, Sanitat i Consum, Elena Navarro, explica que aquest vídeo, que es difon a través de les xarxes socials i també es farà servir als tallers de consum responsable que s’estan impartint als centres educatius, té per objectiu conscienciar els joves. «La intenció és que els joves tenguin més consciència de les repercussions ambientals de les compres per internet i dels riscos que comporten front a les compres al comerç local», ha dit Navarro.

En aquest sentit, l’any passat es continuaren realitzant activitats de consum responsable a les escoles de Palma, una oferta que s’ha impulsat durant la present legislatura. En concret, realitzaren 29 activitats a 10 centres que arribaren a uns 471 alumnes.

L’Ajuntament de Palma, a traves de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) va tramitar l’any 2021 un total de 1.382 expedients, la majoria dels quals correspongueren als sector de les telecomunicacions (mòbil i internet sumaren 406), al sector del transport aeri (192) o al sector de l’electricitat (103). Gairebé un 40% d’aquests expedients acabaren en acord entre l’empresa i el consumidor. El nombre d’expedients oberts l’any 2021 va descendir en un 12% respecte als expedients oberts l’any 2020, que sumaren 1.572 expedients. El mes en que s’obriren més expedients fou el mes de març de 2021 amb un total de 152 expedients oberts.

Increment de visites i tràmits via web

L’any 2021 s’incrementaren notablement les visites a la web de l’OMIC (https://omic.palma.cat/) amb un total de 44.170 visites front a les 36.260 visites de l’any anterior.

Cal recordar que arran de la pandèmia la web s’ha consolidat com una eina per a tramitar expedients i un total de 451 persones tramitaren expedients en línia l’any 2021 front a les 142 que ho feren l’any 2019. De totes maneres, la presencialitat també ha estat important i l’any 2021 es concertaren un total de 1.970 cites prèvies.