L'Hotel Artmadams s'oposa a la protecció de l'edifici perquè «poc o res queda» del projecte de Guillem Forteza

La propietat de l'Hotel Artmadams ha presentat al·legacions al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma oposant-se a la protecció de l'edifici, argumentant que «poc o res queda» del projecte de Guillem Forteza.

En un comunicat, la propietat assegura que la fitxa del catàleg d'elements protegits és «errònia» i que les fotografies «no corresponen a l'estat actual de l'edifici».

Així, sosté que les alteracions que s'han anat executant a l'immoble fan que l'edifici no conservi pràcticament res del projecte de reforma que el 1940 va elaborar l'arquitecte Guillem Forteza i que, segons la fitxa, «és el que li faria creditor de protecció».

La propietat de l'hotel acompanya aquestes al·legacions d'un informe pericial elaborat per un arquitecte, que corrobora la «massiva reestructuració» de la distribució de l'edifici, el seu augment de volum -que s'ha triplicat afegint-hi dues plantes més-, el canvi d'ús -d'hospitalari a residencial públic-, i les modificacions i afegits a les façanes; tot això «sempre d'acord amb les llicències sol·licitades i concedides per l'Ajuntament de Palma».

D'aquesta manera, la propietat de l'Hotel Artmadams conclou que «no cal protegir allò que ja no existeix», i reclama suprimir la fitxa del catàleg d'elements protegits. Si no s'accepta aquesta petició, planteja que l'Ajuntament concreti quins extrems o detalls de l'edifici han de ser protegits com a propis de l'obra de Forteza.

L'Hotel Son Artmadams, de quatre estrelles, llueix actualment a la façana una obra mural de José Luis Mesas. Segons ha indicat la propietat, a la fitxa del catàleg inclosa al vigent PGOU apareixen fotografies «clarament antiquades i desfasades». S'hi pot observar que són prèvies al mural i a les ampliacions i balcons realitzats a l'edifici.