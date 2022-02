La Federació d'Associacions de Veïns de Palma presenta al·legacions al PGOU i proposa rebaixar la taxa de creixement poblacional

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAAVV) ha presentat un conjunt d'al·legacions al Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU). En el comunicat emès, l'entitat ha volgut destacar que, a més d'aquestes, cada una de les associacions veïnals han presentat al·legacions en temes concrets de barri, ja que «cadascuna de les quals coneix bé el seu territori».

La FAAVV considera «imprescindible protegir molt més el sòl públic», perquè no es converteixi en una «mercaderia». En aquest sentit, sobre els usos dels espais, l'entitat ha proposat establir «un cens i un mapa de zones saturades en matèria de locals de restauració, lleure i joc, incloent-hi discoteques i sales de festa que haurien de quedar totalment prohibides en plurifamiliars i que no es puguin donar més llicències d'aquests usos a aquestes zones», ha explicat. El mateix «per a les zones saturades d'equipament docent, grans centres escolars que suposen grans desplaçaments de vehicles en hores punta», ha afegit.

Respecte al creixement poblacional, per tal de «a baixar també la necessitat de sòl urbanitzable», al·leguen rebaixar la taxa de creixement prevista a la meitat del que planteja el PGOU; concretament, un «creixement baix, d'un 0,35%».

Per altra banda, als projectes d'edificació, volen que s'exigeixi «un estudi paisatgístic de l'entorn per tal d'aconseguir el dret de la qualitat paisatgística i l'adaptació a l'ambient i imatge urbana». I, «en relació amb l'eficiència i autoconsum energètic als polígons industrials, es proposa redactar una normativa que pugui desenvolupar una estratègia de cogeneració», ha explicat, per tal d'assolir l'«autosuficiència energètica».

Pensant en l'estalvi energètic de les zones verdes i «contribuir a millorar el microclima urbà», la Federació ha plantejat crear una 'Instrucció per a la redacció de projectes d'urbanització' i una 'Instrucció municipal per a les zones verdes'. L'objectiu és «contenir les disposicions i recomanacions que es relacionin amb la funció de controladors ambientals, de materials, sistemes constructius, espècies vegetals autòctones, sistemes de fonts d'aigua per refrescar l'ambient», entre d'altres.

Del transport públic, la FAAVV demana «reforçar el transport cap a la Platja de Palma, una modificació sobre la línia del tramvia a la zona de Ponent, a més de plantejar que l’anomenat segon cinturó, que enllaça amb el Camí dels Reis, tingui la mateixa amplària que aquest i en cap cas sigui una autovia».

També, respecte al front marítim i la «visió fragmentada» que planteja el PGOU, ha declarat la Federació, «es proposa un projecte estratègic que tingui una visió global de tot l'àmbit del front marítim de Palma». Així com «tenir un plantejament global del Casc Antic, especialment orientat a evitar la gentrificació i que sigui un parc temàtic turístic sense vida ciutadana en el barri».

Finalment, han proposat «a fer un Pla d'Usos per tal de desenvolupar una ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitat», per tal de mantenir un equilibri sostenible entre l'activitat econòmica i els ciutadans. O, per altre banda, plans estartègics com «donar continuació corredor verd del sector de ponent, donar continuïtat al bosc urbà del Canòdrom fins a la carretera de Puigpunyent, continuar el passeig de la rambla fins al cementiri i la recuperació i tractament del torrent de Sant Magí com corredor ecològic de Ponent».