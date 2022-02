El GOB exigeix que el PGOU de Palma assumeixi la restauració integral de l'hàbitat de ses Fontanelles

El GOB considera que la solució proposada pel nou Pla General d'Ordenació Urbanística de Palma (PGOU) amb relació a ses Fontanelles «dista molt del compromís polític de protecció integral definitiva d'aquesta darrera zona humida», segons ha declarat l'entitat en un comunicat. En aquest sentit, exigeixen una restauració integral de l'hàbitat.

El PGOU planteja mantenir «edificabilitat de 93.181 m2 amb una reordenació de les zones d'implantació de l'edificació, concentrant l'edificabilitat amb una major altura per menor ocupació de sòl, i alliberar terrenys per a la classificació a sòl rústic i la seva qualificació com a sistema general d'espais lliures», ha explicat el col·lectiu ecologista. És per això que també han volgut recordar que és «un territori amenaçat per la inundació, en una zona saturada de la ciutat des del punt de vista de l'activitat turística i residencial».

La proposta que fan a l'Ajuntament de Palma és restaurar l'«hàbitat natural d'acord amb els reptes de transició socioecològica i emergència climàtica que haurem d'afrontar», han explicat. Consideren que cal «una fórmula d'innovació relativa a la desconstrucció per imaginar un nou paradigma de transició ecosocial», han concretat; i, per això, insten a les institucions «a replantejar-se l'actuació prevista en l'àmbit i sector de ses Fontanelles», han conclòs en el comunicat.