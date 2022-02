L'ASM dóna suport als Amics de la Casa del Poble i denuncia la usurpació colonial de l'immoble

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca dóna suport a la plataforma Amics de la Casa del Poble en la seva reclamació de retornar a la propietat pública el solar que ocupava l'edifici.

Els sobiranistes declaren que «el cas de la Casa del Poble és un exemple més del tracte colonial i mercantilista que rebem d'Espanya en matèria de patrimoni immobiliari, com ja hem vist amb el quarter de Son Busquets, que el Ministerio de Defensa es resisteix a cedir per a habitatge de protecció oficial, o amb la casa d'Emili Darder, requisada pel franquisme i ara ocupada pel Ministerio de Defensa. Pel que fa a la Casa del Poble, és intolerable que el Ministerio de Trabajo hagi fet negoci amb un immoble usurpat als mallorquins per La Falange i el franquisme, i una nova demostració que l'Estat espanyol no ha trencat amb el seu passat feixista».

L'ASM afirma que «tot plegat ens confirma una vegada més que Mallorca no és per a Espanya sinó una colònia a explotar, mitjançant el principi de mínima inversió, màxim benefici. Si a Madrid tenguessin un poc de vergonya i de sentit de la justícia, aportarien els doblers necessaris perquè el Govern pogués recuperar la Casa del Poble per a l'ús públic. Malauradament, ja hem comprovat de sobres que esperar justícia i reparació d'Espanya és inútil: allà on no n'hi ha, no en cerquis».