Torna la Festa de la Llum a la Catedral de Mallorca

La Festa de la Llum és un esdeveniment únic i fugaç. Cada 2 de febrer i cada 11 de novembre, la llum del sol que entra per la rosassa major de la Catedral de Mallorca —una de les majors rosasses de les catedrals gòtiques europees, també conegut com l'ull del gòtic— es projecta just sota la rosassa de la façana interior del portal major. Aquesta rosassa major compta amb 11,85 metres de diàmetre exterior i 1.115 cristalls i esdeveniments com la Festa de la Llum són un dels motius perquè la Seu de Mallorca sigui coneguda com la Catedral de la llum.

Però el caràcter especial de l’esdeveniment no acaba aquí. I és que aquesta exaltació lumínica es produeix en dates molt assenyalades. El 2 de febrer, el dos del dos, on se celebra la festa de la Candelera, que commemora la presentació de Jesús en el temple de Jerusalem i la purificació de la seva mare, Maria. Per altra part, l'11 de novembre, l'onze de l'onze, dia de Sant Martí.

Aquest dimecres 2 de febrer, la Catedral obrirà les portes a les 7.30 hores, 60 minuts abans del fenomen de la Festa de la Llum, que tendrà lloc a les 8.30. Aquesta serà la segona edició que compti amb públic després del començament de la pandèmia, encara que l'aforament estarà limitat i serà obligatori l'ús de la màscara en tot moment. Per a aquelles persones que no puguin assistir, la Catedral de Mallorca també emetrà l'esdeveniment per streaming a través de la pàgina web de la Catedral, així com en els seus perfils oficials de Facebook i YouTube.

La taula rodona: el dimarts 1r de febrer a les 19.00 hores

Finalment, cal ressaltar que aquesta edició de la Festa de la Llum comptarà amb novetats. En la vigília, la Catedral de Mallorca celebrarà una taula rodona amb l'objectiu d'aportar llum sobre els aspectes més destacats d'aquest fenomen.

La Dra. Mercè Gambús exercirà de moderadora d’aquesta taula rodona, l'objectiu del qual serà abordar la Festa de la Llum des de diverses perspectives: la litúrgica, la de la història constructiva, la de la història de l'art, o la de les matemàtiques. Els ponents seran el Dr. Daniel Ruiz (president de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX), el Dr. Miquel Ballester (arquitecte tècnic municipal de Campos) i Mn. Teodor Suau (degà president del Capítol de la Catedral).