Torna la celebració de l'Any Nou Xinès a Pere Garau el primer de febrer

Des del 2016 l'Associació de Xinesos de les Balears (ACHINIB) organitza la festivitat de l'Any Nou Xinès a la plaça de Pere Garau de Palma per a donar a conèixer la cultura popular xinesa, i també per a reivindicar que la societat palmesana és diversa.

Aquesta tradició ja es va veure afectada per la pandèmia de la Covid-19 l'any passat i no es va poder celebrar. No obstant això, enguany, per a mantenir l'esperit d'aquesta celebració i no deixar passar l'oportunitat d'estendre la mà als veïns de Palma, tots els doblers que es recaptin als més de 50 comerços xinesos de la barriada de Pere Garau es destinaran a la Fundació Monti-Sion Solidària (FMS), una entitat sense ànim de lucre que atén persones en situació de vulnerabilitat social.

Amb la mirada posada en el proper any, ACHINIB ja prepara l'Any Nou Xinès i entre exhibir els dracs Pep i Montse, penjar els tradicionals fanalets vermells al voltant de la plaça, també s'implementarà la sostenibilitat com a eix principal a l'hora de dissenyar l'esdeveniment que tant agrada als palmesans.