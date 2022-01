Vuit habitatges de protecció pública promoguts per l’IBAVI, guardonats amb el Premi Ciutat de Palma d’Arquitectura 2022

Vuit habitatges de protecció pública promoguts per l’IBAVI i situats al carrer Salvador Espriu de Palma han estat guardonats amb el Premi Ciutat de Palma Guillem Sagrera d’Arquitectura 2022

L’entrega dels guardons s’ha duit a terme aquest dijous al Teatre Principal de Palma dins el marc dels actes amb motiu de Sant Sebastià. L’edifici el signen els arquitectes de l’IBAVI Carles Oliver, Xim Moyà, Antonio Martín i Alfonso Reina.

El jurat ha destacat que l’edifici representa una aposta radical per la recuperació de l'eficàcia i dels valors constructius tradicionals, per l’ús dels materials locals i també pel reciclatge com a mitjans per aconseguir una arquitectura amb un alt nivell de sostenibilitat.

El director del Departament Tècnic de l’IBAVI, Carles Oliver, ha recollit el guardó i ha donat les gràcies al jurat, a les persones implicades en la contrucció de l’edifici i a tot l’equip que forma l’IBAVI encapçalat per la gerent, Cris Ballester. Ha afirmat que és un doble orgull recollir el premi Guillem Sagrera, ja que fou un arquitecte felanitxer, com ell mateix, i que a més també treballava amb marès. Ha destacat que l’edifici de Salvador Espriu és un exemple del model constructiu de l’IBAVI que representa un canvi de paradigma, pel qual es construiran més de 900 cases.

L’edifici d’habitatges socials de Salvador Espriu, a la barriada de l’Amanecer de Palma, es caracteritza per utilitzar materials locals de baix impacte ambiental com és la pedra de marès, la Posidònia o la fusta reutilitzada. L’edifici, del qual es lliuraran les claus dins aquest primer trimestre de l’any, aprofita els sistemes constructius com la inèrcia o l’estructura de voltes de canó per garantir el màxim confort climàtic i, per tant, es fa front a l’emergència climàtica i a la pobresa energètica.

El Premi Ciutat de Palma d’Arquitectura s’atorga de manera bianual al qual es poden presentar obres de nova planta o rehabilitació, reforma, ampliació, condicionament d'edificis existents, espais urbans o intervencions paisatgístiques que s'hagin realitzat en el municipi de Palma i el certificat de final d'obra de les quals s'hagi emès entre el 1r de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2021. El jurat valora la qualitat del disseny arquitectònic, els tractaments i cura dels materials utilitzats en la construcció o bé rehabilitació, la bona execució i integració del projecte en el seu entorn.