'Pere Garau, molt més que Nuredduna' denuncia que el projecte de Cort per a Nuredduna obliga a circular en doble sentit a la plaça de les Columnes

La campanya 'Pere Garau, molt més que Nuredduna', impulsada per Flipau amb Pere Garau, ARCA i l'Associació de Comerciants del Mercat de Pere Garau, recorda que el projecte de Cort per a Nuredduna és «un despropòsit que perjudica tothom, però principalment vianants, transport públic i el veïnat de la zona».

En un futur proper, «amb la desencertada idea d'introduir el carrer Nuredduna a la plaça de les Columnes, tenen intenció de fer circular en direcció contrària els vehicles que provenen de Nicolau de Pacs i Francisco Manuel de los Herreros».

D'aquesta manera la meitat de la plaça de les Columnes quedaria amb doble direcció, quan va ser concebuda per a distribuir el trànsit mitjançant rotonda.

La junta de Govern de Cort no va atendre l'estudi de trànsit de l'EMT on s'indicava que no hi ha marge de maniobra per a l'encreuament de dos autobusos de manera segura amb el disseny per a la plaça de les Columnes.

El projecte de Cort per a Nuredduna perjudica les barriades més denses de Palma

Segons l'informe de l'EMT el sobrecost del desviament de l'autobús es xifra en 215.531€/any per a sempre per l'augment de recorregut en més de 50.000 km/any i redueix la competitivitat del transport públic en augmentar el temps de recorregut als barris tan populosos com Pere Garau, Son Gotleu, Es Rafal i Es Vivero.

Molèsties als carrers adjacents

«Es va consumant la realitat que Nuredduna pretén ser un carrer molt bonic unit al centre, però traslladant totes les molèsties als carrers adjacents, entre d'altres els contenidors d'escombraries, els cotxes i els autobusos, (contaminació, acústica, pol·lució, etc)», denuncia l'entitat.

«El projecte de Cort per a Nuredduna afavoriria igual els vianants si s'hi conservés el transport públic. No obstant això, amb el projecte de Cort, si es consuma el desastre proposat, creuar caminant la plaça de les Columnes serà cada cop més perillós, lent i molest», conclouen.