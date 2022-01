El Casal Petit possibilita la integració de 380 dones que depenen de la prostitució a Palma

El Casal Petit pertany a una entitat internacional que treballa a favor de l’atenció integral de la prostitució, les Germanes Oblates, i s’implanta a les Illes Balears a mitjan dels anys vuitanta.

Amb seu a Palma des del 2001, Casal Petit és «un centre d'atenció amb diversos projectes que intenten cobrir les necessitats i acompanyar les dones que estan en situació de prostitució. «Inicialment feim feina amb prostitució de carrer, però pel fet que la prostitució és un fenomen mutable, que va canviant constantment, ens hem adaptat als canvis i ara intervenim dins pisos, clubs, prostitució deslocalitzada, ja sigui internet, web...», explica Jaume Perelló, el seu coordinador. «Majoritàriament Casal Petit està atenent dones estrangeres indocumentades i certament és un problema a l'hora de trobar feina». Actualment, l’entitat dona atenció integral a 380 dones que depenen de la prostitució a Palma.

«M'han donat molt. Quan arrib a Mallorca, no tenc doblers ni papers, tenc por de la policia perquè no m'enviïn al meu país». És el testimoni d’una de les dones que reben atenció per part del Casal Petit. «Fa cinc anys que tenc papers, ara tenc una bona feina, gràcies a ells». El 2005, quan va arribar a Mallorca, va rebre l’ajuda de l’entitat a l’hora d’obtenir els papers de residència, a més de suport en l’adquisició de competències per a poder parlar, escriure o llegir: «Fins i tot me varen ensenyar matemàtiques per saber tornar canvi».

La millora de les condicions de vida que facilita el Casal Petit és gràcies a una xarxa formada per una trentena de voluntaris dedicats a la competència lingüística o a la psicologia. «Estan interessades a incrementar els seus coneixements, aprendre i millorar les seves condicions en general, i també esdevé un punt de trobada per compartir», diu Camino González, una de les voluntàries que els ensenya anglès.

El projecte rep el suport de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la casella solidària del 0’7% de l’IRPF Social.