Una vintena d'activitats per celebrar un altre Sant Sebastià en pandèmia

L'Ajuntament de Palma ha presentat, aquest dimarts, el programa de festes de Sant Sebastià 2022 que compta amb prop d'una vintena d'activitats que comencen aquest dissabte i es prolongaran fins al 30 de gener.

L'inici de les festes es farà amb batucada, activitats infantils i la lectura del pregó.

Com a novetat enguany no existeix un pregoner designat sinó que es llegiran glosses a càrrec dels glossadors de Mallorca. Es realitzarà, a més, un combat de glosses. També s'ha fet una glossa per a la ciutat sota el títol 'Palma és ciutat de festa", obra de Felip Munar i Munar.

A part del canvi quant al pregó, enguany es crea el Concurs Tianet de Sant Sebastià, amb el qual el Consistori cerca trobar un pastís que identifiqui les festes. Del 15 al 27 de gener els ciutadans que ho desitgin podran realitzar una ruta de degustació per a votar les propostes participants. S'han inscrit un total de sis forns: forn de la Glòria, fornet de la Soca, forn Fondo, Lluís Pérez pastisser, forn i pastisseria Trias i pastisseria Ángel.

L'Avinguda Antoni Maura acollirà l'exposició 'ADN Sant Sebastià', que es podrà visitar des del dilluns 17 fins al 30 de gener. Els panells proposen als visitants un recorregut per la història de la ciutat en la qual es troben explicacions dels orígens, costums, llegendes, confraries i tot el llegat cultural, il·lustrat amb imatges que recorren les festes del patró de la ciutat.

Un dels punts forts de les festes es descobrirà aquest diumenge al parc de la Riera on des de les 10.30 a 14.00 hores es farà Sant Sebastià Petit amb espectacles musicals, circ, titelles, contacontes, cercavila, màgia, teatre, jocs i tallers varis. L'entrada és lliure en totes les activitats fins a completar cabuda. L'ús de la màscara serà obligatori a partir de sis anys.

El programa de festes de Sant Sebastià s'ha vist modificat i adaptat a l'actual situació pandèmica. Per això, com va anunciar la setmana passada el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, els concerts de la Revetla que s'havien programat per a les pròximes setmanes s'han hagut d'ajornar.

Els dies 20, 21, 22, 28 i 29 de gener, a les 17.30 hores, arribaran als cinc districtes de la ciutat els microespectacles de 'Zona Restringida'. Cinc circuits de quatre peces en cinc barris, que enguany es faran en espais més oberts, però que seran especials. Cal realitzar una reserva prèvia d'entrada en la web de l'ajuntament www.palma.cat.

D'altra banda, el 29 de gener en la plaça de Cort es farà el 'Trescabarris', un joc temàtic vivencial, obert i gratuït per a nens, famílies, grups d'amics i entitats de Palma. L'edició d'enguany girarà entorn de la música. Els grups participants s'animaran en una cerca de notes musicals per a mantenir encesa la flama de la festa de Sant Sebastià.

Quant al dia de Sant Sebastià, el Teatre Principal acollirà la gala de lliurament dels Premis Ciutat de Palma. L'últim dia, el 30 de gener, tendrà lloc la 35 edició de Palma Fotogràfica.

El programa, que està a l'abast de la ciutadania, es pot consultar 'en línia' a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma www.palma.cat.