Palma suspèn tots els concerts de les festes de Sant Sebastià per l'increment de contagis

L'Ajuntament de Palma ha decidit aquest divendres suspendre tots els concerts de les festes de Sant Sebastià d'aquest gener a causa de l'increment de contagis de Covid-19, i està treballant per a reprogramar els concerts si bé encara no és possible concretar dates.

Se suspenen tant els concerts de la Revetla, el 19 de gener, com els concerts que estaven repartits en altres dates al llarg de dues setmanes.

Així ho ha anunciat el regidor de Govern Interior i Participació i portaveu de l'Ajuntament, Alberto Jarabo, qui ha explicat que tots els artistes amb qui ja han contactat han acceptat posposar les dates.

Es mantenen altres activitats, com ara Sant Sebastià Petit, que es faran en format reduït, ia l'aire lliure o en espais amb aforament controlat.