Bel Font destaca que la cultura és imprescindible com a base de la societat, en el Pregó de la Festa de l'Estendard

Bel Font, directora del Taller 6A, ha estat l'encarregada de fer el pregó de la Festa de l'Estendard de Palma d'aquest 2021.

Bel Font ha destacat, en el seu pregó titulat 'Mirades Cabdals', la «importància de saber mirar» i de «caminar cap a una illa més sostenible». «Mirar s'ha convertit en un gest imprescindible en temps en els quals la immediatesa regeix les nostres vides, es fa més necessària que mai la mirada reposada i valenta per a no mirar cap a un altre costat».

A més, ha subratllat que mirar «pot portar a la reflexió, a la consciència, a l'enteniment, a la solidaritat, al bon camí, a la gratitud, al record i a un horitzó de futur».

En aquest sentit, durant el seu discurs, Font ha fet «una mirada d'una certa preocupació», en referència a la sostenibilitat de Mallorca, i ha advertit que «encara hi som a temps».

«Els excessos compliquen molt el camí cap a la sostenibilitat i la bona convivència, hem de deixar de mirar només el gep del turisme i de la immigració, i mirar la nostra», ha assenyalat.

«Exigim educació i respecte a una part dels que venen de fora, quan hem de ser els primers a conviure estimant la nostra illa i la nostra ciutat», ja que «no tota la brutícia dels carrers, de la Serra de Tramuntana o de les platges ve del cel o de la mar».

Per això, ha insistit en la importància d'«educar a mantenir la ciutat, en el respecte cap als altres, a afavorir la convivència i en el camí cap a una ciutat més sostenible», perquè «el reciclatge és importantíssim, però reciclar-nos també».

La cultura, «imprescindible» com a base de la societat

Durant el pregó, font s'ha referit també a la importància de la cultura com a base de la nostra societat, que és «imprescindible».

«Mallorca ha de creure en la cultura com una eina de distinció, la nostra illa ha estat brou de cultiu d'iniciatives de gran qualitat cultural que ens distingeixen», ha dit. En aquest sentit, ha considerat que «la bona pintura, escultura, música, fotografia, literatura, poesia o teatre no han de ser estranys, sinó el principal estímul, mirall i reclam per a ser un referent més enllà de la mar» que embolica l'illa.