La revista 'Ciutat' ha llançat una campanya de subscripció a la nova publicació en paper

Palma XXI, editora de la revista 'Ciutat', ha llençat avui una campanya de subscripció a la seva publicació en paper. Aquesta, que va néixer el juliol del 2020, s’ha publicat fins al moment en format digital i ​ amb ​ una ​ periodicitat ​gairebé ​ mensual.

Al llarg dels seus 12 números s’han abordat infinitat de temes , des de perspectives molt diverses: la mobilitat, l’urbanisme, la literatura, les lluites ciutadanes, els projectes controvertits, la gestió municipal, entre d'altres. A més a més, una trentena d’articulistes hi han col·laborat , «aportant les seves valuoses mirades sobre Palma», així com s'han entrevistat a desenes de persones (experts, portaveus del moviment social i veïnal, representants polítics, etc.) «per recollir les seves veus, opinions i propostes sobre temes diversos».

Segons ha declarat l'edició, «la rebuda de la revista ha estat molt bona» i, per això, ara volen fer una passa més i començar-la a imprimir en paper ; l'objectiu és «oferir una revista amb encara més qualitat i continguts », han explicat. «Esperam que la ciutadania, des de les entitats cíviques i veïnals, l’acadèmia, l’administració pública o el sector privat ​segueixin considerant 'Ciutat' com una plataforma d’expressió i difusió de les seves idees i propostes de model de ciutat », ha declarat la presidenta de la revista, Maria Lluïsa Dubon .

A partir d'ara, que serà en paper, l'edició serà bimensual. La subscripció anual a la revista té un cost anual especial pels socis i sòcies de Palma XXI, de 30 euros. Per a les persones no associades, el cost és de 40 euros; i s’ofereix una promoció especial per nous socis: per 80 euros s’inclou la quota anual i la subscripció anual a la revista. La subscripció inclou l’entrega a domicili de 5 números de la revista en paper, a més de la publicació especial 'Anuari de Ciutat' el mes de gener.