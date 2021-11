'Pere Garau, molt més que Nuredduna': «El projecte de Cort per a Nuredduna amplia les dinàmiques gentrificadores del centre històric de Palma a l'eixample»

Les entitats que conformen la campanya 'Pere Garau, molt més que Nuredduna' (Flipau amb Pere Garau, ARCA i Ass Comerciant Mercat Pere Garau) fa un any que adverteixen que concentrar la gran inversió de dos milions d'euros en un espai reduït del barri de Pere Garau -280m de Nuredduna- és condemnar els seus habitants a desplaçar-se a viure a llocs més allunyats per no poder fer front als increments de preus del lloguer.

Aquest advertiment serveix tant per a habitatges com per a comerços. En aquest moment, els lloguers d'habitatge que s'ofereixen a Nuredduna i rodalies superen els 1.300 euros i algun local comercial es publicita a 3.500 euros per uns 85 metres en planta, preus inassumibles per a un comerç de tipus tradicional.

Turistificar els barris desplaça la població

«L'enquesta oferida per Cort que pretén oferir als turistes llocs que han sabut conservar la personalitat als barris demostra que Nuredduna serà una via de transformació que no posa al centre la ciutadania de Palma sinó un altre tipus d'interessos», han remarcat.

A més, han destacat que un Nuredduna «turistificat i amb presència de franquícies a mitjà termini no és en absolut el que necessita un barri com Pere Garau, el més poblat de Palma i que ara, d'alguna manera, se'l desposseeix de la seva part amb una renda per càpita més elevada».

Per a les entitats que formen la campanya, «a Nuredduna no es crea un eix cívic, només es transforma un carrer de 280 metres en una altra cosa. Nosaltres sempre hem advocat per un eix cívic complet amb trànsit del transport públic i no només la reurbanització d'un carrer amb acabats de luxe».