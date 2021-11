El Partit Comunista de les Illes Balears celebra el centenari amb un acte en què repassarà la història i plantejarà el futur de l'organització

El Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB) organitza conjuntament amb el Col·lectiu Aurora Picornell i Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) un acte amb motiu del centenari de la organització.

El PCIB farà el proper dissabte, dia 13 de novembre, a les 12 h, a la seu de Comissions Obreres de Palma un acte on repassarà la història de la mítica organització d'esquerres, des del seu naixement el 1921, passant pel seu paper en la proclamació i transcurs de la segona república, el paper central que jugà en defensa de les llibertats i la democràcia durant la Guerra Civil, a la dictadura i la defensa contra el feixisme. També sobre el transcurs de la transició política a l'Estat espanyol, on formà part de la redacció de la Constitució, així com amb la formació d'Esquerra Unida (Procés de confluència que inicià el PCE en la lluita contra la OTAN) i posteriorment dins el procés de construcció d'Unidas Podemos, on Alberto Garzón (ministre de Consum), Yolanda Díaz (ministra de Treball) i Enrique Santiago (secretari d'Estat de l'Agenda 2030) són actualment militants del Partit Comunista. A la vegada també es plantejarà el paper de futur de la formació marxista.

Hi participaran l'exdirectora general del Govern, Francisca Vanrell, els exsecretaris generals del PCIB Pep Vílchez, Antoni Maria Thomas, la secretària d'organització del Partit Comunista d'Espanya, Anabel Segado, així com l'historiador i professor de la UIB David Ginard.