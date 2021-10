Vianants Mallorca: «El vianant mereix més espais de qualitat per a l'estada, l'intercanvi social, el joc al carrer, passejos o simplement gaudir de l'espai públic»

L'associació Vianants Mallorca ha expressat aquest dimecres el seu convenciment que a Palma «sobren cotxes» i ha reclamat que el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) avanci en la reducció de la presència de vehicles als carrers.

En una nota de premsa i després de participar en la Mesa de la Mobilitat de Palma, l'entitat ha defensat que la reducció de vehicles motoritzats ha d'abordar-se «sí o sí», especialment, tenint en compte les previsions de creixement poblacional a les Balears.

«El vianant, sigui resident o visitant de la nostra ciutat, mereix una consideració especial. Es mereix poder gaudir de zones verdes, més carrers per als vianants per a fer les compres en els comerços del seu barri, fonts per a beure, bancs per a descansar o conversar, en definitiva, més espais de qualitat per a l'estada, l'intercanvi social, el joc al carrer, passejos o simplement gaudir de l'espai públic», han argumentat

Vianants Mallorca reclama que el vianant sigui contemplat en els plans de mobilitat i han proposat «accions senzilles» com l'augment dels temps semafòrics en verd per al vianant i el nombre de passos de vianants, així com d'una infraestructura apropiada que aporti benestar, seguretat i llibertat de moviment.

En relació amb el PMUS, Vianants Mallorca ha convidat a Cort a «deixar-se assessorar» per la Xarxa de Ciutats que Caminen de la que Palma és membre i a escoltar els criteris dels experts en mobilitat sostenible.

Sobre les conversions en zona de vianants anunciades, l'entitat ha lamentat que "es posi el crit en el cel" quan s'estudia destinar un únic carrer al vianant, s'hagi cedit el 75 per cent de la superfície al trànsit rodat i Palma estigui a la cua de conversió en zona de vianants --un quatre per cent-- mentre que altres ciutats com Bilbao «gaudeixen sense problemes» de conversions en zona de vianants que aconsegueixen el 20 per cent.