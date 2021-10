Treballadors de Bricomart discriminen una clienta per parlar en català: «La caixera es va posar feta una fera i me va dir que no volia sentir parlar en mallorquí»

Dilluns passat, M.M. es va desplaçar fins al magatzem i botiga que la multinacional francesa Bricomart té a Palma «a cercar uns materials que necessitàvem amb urgència» i va patir una greu discriminació lingüística per part de diversos treballadors.

La clienta, que remarca que sempre parla «en mallorquí per tot», va patir un episodi de discriminació per raó de llengua per part de diferents treballadors de l’empresa de materials de construcció. «Quan vaig ser a la caixera número 19, eren les 8.30 hores del matí, em va dir que no m'entenia i que li parlàs en espanyol», conta M.M. La clienta explica que li va contestar molt amablement que «a veure si no hauria de ser a l'inrevés, que fos jo que li demanàs de parlar en mallorquí, vist que érem a Mallorca. Però que no es preocupàs que miraria de parlar a poc a poc i així segur que m'entendria».

Després d’això, la clienta destaca que la caixera de Bricomart «es va posar feta una fera i me va dir que no volia sentir parlar en mallorquí i que no el volia aprendre perquè no hi tenia cap obligació». Aleshores la caixera va cridar una companya que tampoc no la va entendre en la llengua pròpia de Mallorca.

Aleshores, M.M. va demanar de parlar amb l’encarregat del personal per a presentar una queixa. «Segons va dir era francès i allà ningú tenia perquè parlar en català, jo no li vaig parlar de català per res, sols que m'atenguessin en mallorquí», destaca sorpresa la clienta.

L’afectada explica que aquest responsable li va fer «el discurs típic dels que si el mallorquí no és català i divagacions lingüístiques. Quan vaig insistir que volia que m'atenguessin en mallorquí perquè hi tenia dret, va llençar un esplet d'insults contra el català i amb uns ulls vermells que pareixia que li havien de sortir de les òrbites me va dir de maleducada per amunt i que allò era una empresa privada i allà es parlava espanyol, que no tenien cap obligació de parlar en mallorquí. Hi va afegir que havien rotulat en mallorquí salat per deixar ben clar que el mallorquí no era català i res més».

En tornar a insistir la clienta en demanar algú que l’entengués en mallorquí, «es va posar tan violent que vaig decidir partir perquè vaig patir per la meva integritat física. M'he sentit humiliada, foragitada de ca nostra i tractada amb un odi cap als mallorquins i mallorquines que crec que ultrapassa qualsevol límit».

Finalment, M.M. ha destacat que la tractaren «amb un odi tan profund que m'he vist amb la necessitat de fer-ho públic. Per descomptat també faré una denúncia a l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i ja veurem si és possible per delicte d'odi».