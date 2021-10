Els veïnats de Palma sol·liciten la descentralització d'esdeveniments esportius a causa del seu impacte a la ciutat

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma ha demanat que es descentralitzin els esdeveniments esportius desenvolupats a la ciutat, com el Safir Palma Marathon, que se celebrarà aquest diumenge, per l'impacte que suposa per al centre.

Les entitats veïnals han recordat que aquest esdeveniment en particular inclou activitats que es duran a terme aquest divendres i dissabte en el Parc de la Mar, per al que s'han instal·lat grans carpes els dies anteriors. A més, es realitzarà un recorregut pel centre històric, Passeig Marítim, es Castell de Sant Carles o l'Avinguda Antoni Maura.

En aquest sentit, han demanat que es descentralitzin aquests esdeveniments esportius i que es desenvolupin en altres zones de Palma «no tan residencials», com pot ser el Palma Sorra, «un lloc ampli i amb un parc a prop, també infrautilitzat», han exemplificat.

Així mateix, en cas que es desenvolupin en el centre, han reclamat que els punts de sortida i arribada, així com les activitats que envolten a aquests esdeveniments, no es realitzin en el centre, per ser un espai «amb alt valor patrimonial i d'ús residencial» que sofreix els seus impactes, com la massificació o el tancament del trànsit, entre altres.