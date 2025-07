Tanquen tres platges de Palma després de les fortes pluges d'aquest dijous

Les platges de Cala Major, Can Pere Antoni i Platja de Palma romanen tancades al bany en espera d'analitzar la gran quantitat d'aigües que per les fortes pluges d'aquest dijous han desembocat a la mar a través dels torrents de la capital.

Fonts del Consistori han explicat que es tracta d'un protocol habitual davant d'escenaris de fortes precipitacions i que els resultats es coneixeran aquest divendres, insistint que en cap cas no es tracta que s'hagi produït un abocament tòxic o perjudicial.

La bandera vermella oneja a Cala Major i Can Pere Antoni mentre que Platja de Palma roman oberta però amb prohibició expressa de bany. Per la seva banda, a Ciudad Jardí hi ha bandera groga.