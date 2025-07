Exigeixen ​​una sanció exemplar a conductors de galeres que varen prestar servei amb altes temperatures

Progreso en Verde ha exigit aquest dimecres una «sanció exemplar» de 1.800 euros a cadascun dels cinc conductors de galeres que varen prestar servei a Palma malgrat les alertes per altes temperatures.

En un comunicat, el partit animalista apunta que un dels conductors s'enfrontaria a la suspensió temporal de la llicència per ser reincident. A més, detalla que, dels cinc conductors de galeres identificats per saltar-se la prohibició de prestar servei quan l'Aemet declara alerta per altes temperatures, quatre han estat denunciats per Progreso en Verde i un, per la Policia Local.

Segons han recordat, incomplir aquesta prohibició de prestar servei es considera una falta molt greu sancionada amb una multa d'entre 900 i 1.800 euros.

Tot i això, els passats 13 i 14 juny, Progreso en Verde va documentar quatre galeres incomplint la prohibició de prestar servei entre les 12.00 i les 18.59 hores.

«Després de telefonar tant a la Policia Local, com a l'Ajuntament de Palma i parlar amb policies locals per la zona, res no va servir per a sancionar els conductors infractors i aixecar acta policial, en el moment», denuncien.

Tot i això, en tenir els fets documentats, el president del partit animalista, Guillermo Amengual, ha interposat una denúncia davant la Policia Local que ja compta amb l'informe policial corresponent i ben aviat passarà a l'àrea de Mobilitat, que haurà de tramitar els corresponents expedients sancionadors.

«Som conscients que l'àrea de Mobilitat no tramitarà les corresponents denúncies malgrat els informes policials. No serà la primera vegada. De fet, alguns dels conductors de les galeres així ho confirmen obertament en xarxes socials. Incompleixen tota mena de normatives i lleis i no els passa absolutament res. Però ho tenim molt clar, si aquestes denúncies no són tramitades, es denunciarà els responsables de l'Ajuntament de Palma per corrupció», ha assegurat Amengual.

A més, afegeix que demanaran explicacions per les nombroses denúncies a requeriment que s'han interposat les darreres setmanes i que segons sembla tampoc haurien estat tramitades. «Aviat s'obrirà una investigació amb tot el que està succeint al voltant del servei de les galeres de cavalls de Palma», ha advertit.