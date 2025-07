Presenten una queixa davant l'Oficina de la Infància per a evitar la presència de nins a la correguda de toros de Palma

La Fundació Franz Weber ha anunciat aquest dilluns el registre d'una queixa davant de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència (OBIA) contra les promocions específiques per a persones menors d'edat que difon l'empresa promotora de la propera correguda de toros a Palma prevista per a l'agost.

Segons han informat en un comunicat, el Comitè dels Drets de l'Infant va expressar la seva preocupació per l'exposició dels menors a activitats en què hi hagués qualsevol forma de violència i va incloure un apartat específic sobre tauromàquia. A més, recorden que el 2023 es va fer una recomanació en termes similars, «ignorada tant pel Govern central com pel Govern balear».

Així, defensen que oferir entrades a nou euros perquè els nins puguin visualitzar violència real i explícita «conculca els seus drets fonamentals», i demanen a l'OBIA «emetre totes aquelles recomanacions i informes que mostrin la disconformitat amb aquesta iniciativa pels evidents efectes sobre els Drets de la Infància i l'Adolescència».

La Fundació Franz Weber considera que el fet que s'hagi legalitzat l'accés de menors a la tauromàquia després de 30 anys de vetos, «no implica necessàriament que això respecti els drets d'aquests grups vulnerables, pel mateix motiu que el Comitè dels Drets dels Infants s'ha posicionat de manera contundent no només sobre Espanya, també sobre Portugal i altres països que mantenen aquestes pràctiques».