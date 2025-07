Denuncien el conductor d'una galera per circular aquest dissabte durant l'alerta groga per altes temperatures

La Policia Local de Palma ha denunciat el conductor d'una galera per circular aquest dissabte durant l'alerta groga per altes temperatures decretada per l’Aemet.

L’'Ajuntament de Palma ha informat que la Policia Local de Palma ha denunciat aquest dissabte al conductor d'una galera per incomplir la normativa vigent i circular durant l'alerta groga per altes temperatures decretada per la Aemet. Cal recordar que, en situacions de calor extrema, la normativa municipal prohibeix la circulació de galeres amb l'objectiu de protegir la salut i el benestar dels animals. Des del cos de Policia Local es recorda que «el compliment d'aquesta normativa és una responsabilitat compartida i essencial per a garantir la protecció dels cavalls, especialment durant episodis d'altes temperatures».