El Servei de Salut obri la convocatòria del procediment simplificat de carrera professional 2023-2025

El Servei de Salut obrirà el proper dilluns el procés de sol·licitud del procediment simplificat de la carrera professional per al període 2023-25 per accedir a la carrera professional o pujar de nivell de carrera professional.

El Govern va reactivar la carrera professional el mes d’agost de 2024, quan va obrir la convocatòria del procés extraordinari de carrera professional del Servei de Salut, que estava congelada des del 2018.

El nou Acord de carrera professional 2023-25 preveu una convocatòria simplificada per obtenir el reconeixement del primer nivell de carrera professional o per pujar al nivell següent. En aquesta convocatòria, a més dels serveis prestats, es valoraran també els mèrits en formació, docència i recerca.

L’obertura d’aquest procés ha estat possible una vegada executada la primera part de l’Acord de la Mesa Sectorial, que establia un pagament dels endarreriments als professionals del Servei de Salut, tant dels que ja tenen un nivell de carrera professional reconegut com d’aquells a qui se’ls reconegui per primera vegada, per al període extraordinari 2018-2022. Al passat mes de desembre ja es varen pagar els endarreriments de dos anys.

Aquest reconeixement extraordinari de deute històric, en el qual s’han valorat els serveis prestats, suposa una despesa de 133,5 milions d’euros.

L’Acord global de carrera professional suposará el pagament d’un total de 189,9 milions d’euros. D’aquests, 149,8 milions d’euros corresponen als endarreriments originats en el període 2018–2024, mentre que els 40,1 milions d’euros restants corresponen a la reactivació de la carrera professional.

Actualment, al Servei de Salut hi ha 9.648 professionals amb la carrera professional reconeguda.