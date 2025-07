Un suplement alimentari amb excés de vitamina D provoca més d'una desena d'ingressos a les Balears

El servei de Seguretat Alimentària de Salut Pública ha llançat una alerta per presència d'un excés de Vitamina D, per un presumpte error en la formulació, en el producte ADVANCED VITAMIN X 90 càpsules, LOT 251268, de la marca ERIX ELIT SPORT NUTRITION, comercialitzat com a complement alimentari i distribuït inicialment a Balears.

Seguretat Alimentària ha realitzat una inspecció en la seu del distribuïdor d'aquest producte amb presa de mostres i immobilització de tot el producte existent. Aquest producte sembla estar en l'origen de més d'una desena d'ingressos als hospitals públics de Balears durant els mesos de maig i juny, per insuficiència renal aguda, hipercalcèmia i nivells elevats de vitamina D en sang. Aquestes intoxicacions s'han donat en persones sanes, que consumien productes multivitamínics adquirits per internet, sense control farmacèutic. El Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Salut, per part seva, ha llançat una segona alerta entre l'àmbit sanitari amb la finalitat d'incrementar la vigilància sobre nous possibles casos tant en hospitals públics com privats. D'altra banda, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), després de ser informat pel servei de Seguretat Alimentària de Salut Pública, ha emès una alerta a nivell nacional a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats de tots els canals de comercialització, incloent-hi la recomanació a les persones que poguessin tenir en el seu domicili els productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-los.