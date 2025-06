Europa reforçarà les mesures per al control de cans i moixos, prop de 470.000 a les Balears

Europa reforçarà les mesures per al control de cans i moixos, dels quals hi ha comptabilitzats a les Balears prop de 470.000. En concret, l'Eurocambra demana xip obligatori en aquests animals a la UE i vetar la seva venda en botigues de mascotes, qüestions ja recollides en la Llei de Benestar Animal aprovada a l’Estat espanyol. Així, el ple del Parlament Europeu va fixar la setmana passada les seves «línies vermelles» en la negociació de la norma per a reforçar el benestar de cans i moixos.

Entre les claus de la qual serà la primera normativa europea sobre la cria, cura i allotjament d’aquests animals destaca l'obligació que cada exemplar compti amb un microxip per a la seva identificació individual i que aquestes dades estiguin registrades en bases de dades estatals interoperables.

Els números d'identificació, juntament amb la referència al registre estatal corresponent, haurien d'integrar-se en una base de dades central gestionada per la Comissió Europea, segons demanen els eurodiputats, que advoquen a més perquè l'exhibició i venda d'aquests animals en botigues de mascotes quedi abolit.

L'obligació de microxip s'aplicarà també als cans i moixos que siguin importats a la Unió Europea amb finalitats comercials, mentre que els que viatgin com a mascotes els n'hi haurà prou amb ser preinscrits, ja identificats, en un registre almenys 5 dies abans del viatge.

A més, per a reforçar el benestar dels animals, els eurodiputats demanen que es prohibeixi lligar-los, excepte quan sigui necessari per a proporcionar-los tractament mèdic; i es prohibeixi també l'ús de collarets de pues o d'escanyament que no comptin amb topalls de seguretat.

De la mateixa manera, demanen prohibir la reproducció consanguínia d’aquests animals, és a dir, entre progenitors i els seus descendents, fins a segon grau, entre animals d'una mateixa ventrada i també entre els qui comparteixin un únic progenitor.

Així mateix, els parlamentaris reclamen la prohibició de criar cans o moixos amb trets de conformació excessius que comportin un alt risc per al seu benestar i advoquen per vetar la participació d'aquests animals -així com d'aquells que hagin estat mutilats- en exposicions, concursos o competicions.

Segons les xifres recollides en l'informe europarlamentari, el comerç de cans i moixos a la UE mou 1.300 milions d'eurosa l'any i el 60% de les compres es realitza a través d’Internet. El 40% dels europeus tenen de mascota un ca o un moix, però no existeixen normes comunes sobre el seu benestar, per la qual cosa la Comissió Europea va presentar el desembre de 2023 la proposta per a fixar la que serà la primera normativa europea per a la cria, la cura i l'allotjament d’aquests animals.

Dades a les Balears

Les Illes Balears compten actualment amb un total de 466.997 cans i moixos, entre els quals hi ha 11.138 que són gossos potencialment perillosos (PPP). Així consta en el Registre d'Identificació dels Animals de Companyia de les Balears (Riacib) de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural, gestionat pel Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes (Covib) a través d'un conveni.

A més dels 390.053 cans i els 76.949 moixos inscrits en el cens de les Balears, també hi ha registrats 662 fures i 1.401 altres animals de companyia. Per illes, Mallorca concentra la majoria de cans i moixos, amb 310.027 i 60.333, respectivament. A Eivissa hi ha censats 52.529 cans i 12.210 moixos, mentre que a Menorca són 23.680 i 3.407, respectivament. Finalment, el Riacib recull que a Formentera hi ha 3.570 cans i 997 moixos. En relació amb el nombre de gossos potencialment perillosos, el Riacib té registrats un total d'11.138, la majoria d'ells pertanyents a les races PitBull i Staffordshire bull terrier.