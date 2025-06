La Nit del vi 2025, una recaptació a benefici de l'Associació Gira-sol

L’Associació Petits Cellers va fer entrega ahir, 16 de juny, de la recaptació solidària aconseguida durant la darrera edició de la Nit del Vi, celebrada recentment a Palma. La Nit del Vi 2025 va aconseguir recaptar 2.750 euros, una quantitat que enguany es destinarà íntegrament a l’Associació Gira-Sol, entitat dedicada a la millora de la salut i el benestar social de les persones amb trastorn de salut mental i els seus familiars.

L’esdeveniment va comptar amb la participació d’una àmplia representació de cellers locals, que oferiren el millor dels seus vins a tots els assistents. El públic va poder gaudir d’una selecció de vins de gran qualitat en un ambient distès i festiu.

L’Associació Gira-Sol desenvolupa programes orientats a afavorir la integració comunitària de les persones amb trastorn mental, proporcionant eines i recursos per acompanyar-les en el seu procés individual de recuperació. Els fons recaptats durant la Nit del Vi contribuiran a reforçar aquesta tasca essencial i a ampliar el seu abast.

Durant el discurs de cloenda, el gerent de l’associació, Alfonso Suárez, va expressar l’agraïment per aquest gest solidari i assegurà que «estam molt contents que hagin pensat en nosaltres. Som una associació que fa trenta anys que fa feina per la salut mental i aquests reconeixements ens donen molta alegria i ens animen a continuar lluitant».

També va estar present la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, qui valorà la dimensió social de l’esdeveniment: «Volem agrair, com sempre, a PIMECO i a Petits Cellers tota aquesta feina que fan per promoure un producte tan nostre com és el vi dels nostres petits cellers, i també que sigui solidari per poder ajudar totes aquestes associacions que fan aquesta gran feina per als nostres més necessitats».

Amb iniciatives com aquesta, la Nit del Vi es consolida com un esdeveniment de referència que uneix territori, enologia i solidaritat.