Els cavallets ballaran pel Corpus i la festa de Sant Bartomeu de Sóller

Fa un any, la Comunitat de cristians de la Vall de Sóller i les agrupacions culturals Aires Sollerics, Estol de Tramuntana i els Xeremiers de Sóller, estrenaren a Sóller el Ball dels Cossiers, enguany volen afegir un esdeveniment més a la festa del Corpus Christi, la Festa del Cos i la Sang de Crist.

El mes de gener del 2024, 4 associacions varen signar una Acta Fundacional i un Reglament de Funcionament amb la necessitat de recuperar les danses rituals de Sóller. La primera va ser el Ball dels cossiers i enguany el Ball dels Cavallets. L’estrena serà el diumenge 22 de juny a les 18.00 hores a la Parròquia de Sant Bartomeu a la Festa del Corpus Christi, que és a on tradicionalment ballaven els cavallets. La seva tasca era acompanyar la processó de la custòdia que es treia de l’església per passejar pel poble.

Corpus Christi

Segons han explicat des de les agrupacions, la festa del Corpus Christi a Sóller va ser, des de molt antic una festa de gran solemnitat. Aquesta festa, d'origen medieval i instituïda pel papa Urbà IV l'any 1262, havia de servir a l'Església per a la veneració pública del sagrament de l'eucaristia, per exaltar la doctrina del cos de Crist, enfront dels qui la negaven.

És sobretot a partir del 1316 quan s'estén per tota Europa, arran d'una butlla del papa Joan XXII. La catedral de Palma ja ho celebrava abans de 1349 i a Sóller en tenim notícies a principis del s. XV. Al s. XVI es crea la confraria del Santíssim, unida a la de la Minerva de Roma, que donava indulgència plenària als confrares la vespra del Corpus i sabem que al s. XVII durant l’octava del Corpus es tancaven les tavernes i no es permetia el joc. També es té constància de l’existència del bací del cos de Déu on es recollien doblers per la celebració de la festa.

De fet, segons han explicat les agrupacions, no s’estava per despeses i res s’estalviava per donar esplendor a la festa: l’Església era coberta de branques verdes a les parets i al sostre, s’adornava amb un pavelló de vellut morat i grossos blandons (cirials) il·luminaven el Santíssim. La missa era cantada a veus i feia el sermó un teòleg distingit.

Processó i elements musicals

Segons les agrupacions, el que realment «havia de ser espectacular» era la processó, amb instruments musicals (caramella, xeremia i trompa), figures de l’Antic i Nou Testament, balls i focs d’artifici. Prèviament, s’agranava i regava la plaça i els carrers per on passava la processó abans de la missa major. A la processó hi sortien comparses de diables (boiets), cossiers i cavallets, «amb vestimentes estranyes i executant diferents balls» segons conta Rullan i Mir.

Seguien els profetes (vestits de blanc i amb barba llarga), personatges de l’Antic i Nou Testament i nins vestits d’àngel amb espases o coltells. S’hi varen afegir després els disciplinats amb màscara. També hi sortien les confraries dels gremis amb estendards i una lledània. La custòdia portada per un prevere i la resta del clero cantant, encenser, pal·li portat pels jurats i la resta del consell darrere amb cirials. A la tornada, benedicció i missa major. Això es feia el matí i al capvespre hi havia misteris o entremesos (representacions de petites peces de tema bíblic o sagrat), després ball públic i refresc (confitures i vi blanc ‘grech’).

Els Cavallets de Sóller

Segons les agrupacions, l’any 2025 «volem recuperar aquest ball dels cavallets». Han col·laborat per aquesta dansa les següents persones: el Sr. José Vicente Franco, ‘Xevi’ ha compost la música processional i la de l’ofrena. L’artesà constructor dels cavallets ha estat el Sr. Manuel Alba Mateu de Selva. La coreografia de les danses son a càrrec de l’Estol de Tramuntana (Joan Gonzàlez, Nico Amengual, Joan Vicens i Maria dels Àngels Estelrich). El disseny de la indumentària és de l’Estol de Tramuntana (Joan Gonzàlez, Xisca Ameller, Maria dels Àngels Estelrich). I la confecció de la indumentària és de Magdalena Valcaneras, Catalina Dols, Maria Palou, Xisca Ameller, Margalida Mayol, Aina Ortiz, Antònia Adrover, Margalida Sabater i Esperança Oliver. L’adaptació i la subjecció dels cavallets han estat obra de Pere Moreno, Tomeu Amengual i Toni Estelrich.