Alternativa per Pollença denuncia l’abandonament del jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer

Alternativa per Pollença ha denunciat aquest dissabte l'abandonament del jaciment arqueològic del Pedret de Bóquerper part de les institucions i exigeixen una «actuació urgent» per a netejar-lo i condicionar-lo. Així, la formació política ha volgut expressar la seva «profunda preocupació i indignació» davant l'estat d'abandonament i degradació que pateix el jaciment arqueològic del Pedret de Bóquer, situat al Port de Pollença. Aquest lloc, que conté les restes de l'antiga ciutat de Bocchor, és «un testimoni únic del nostre passat històric i cultural».

Segons ha explicat Alternativa, malgrat que el jaciment va ser declarat Bé d'Interès Cultural (BIC) amb la categoria de monument el 10 de setembre de 1966, i que el Consell de Mallorca va aprovar la seva delimitació oficial el març de 2019, «la realitat és que les institucions competents han mostrat una alarmant passivitat en la seva protecció i conservació». La ciutat de Bocchor «és única per haver estat federada amb Roma i ser l'única que ha aportat epigrafia jurídica in situ amb dos ‘tabulae patronatus’, contractes de protecció amb personatges importants en Roma».

Segons ha asseverat la formació política, a les limitades excavacions que es van realitzar entre el 2001 i el 2009 «es va trobar adossada a les restes d’un talaiot una habitació industrial d'època romana amb el paviment original i una bota en la qual es pensa que preparaven el tint porpra amb què servia per acolorir les túniques dels nobles romans». Com es pot comprovar a les fotografies difoses per la formació política la part excavada del jaciment es troba «plena d'escombrariesamb un abocament que ha deteriorat la bota».

Segons Alternativa per Pollença, «aquesta situació no és nova». «Ja el 2017 i 2018 vam documentar deixalles al mateix lloc, sense que s'hagin pres mesures efectives per evitar-ne el continuat deteriorament del jaciment. El 2015 i el 2016 vam presentar al·legació als pressupostos que van ser acceptades per incloure una partida de 3.000 euros per fer les excavacions, però no es van executar, igualment vam traslladar la petició per escrit al Govern sense resposta», han assegurat. Davant això, Alternativa per Pollença assegura que «és inadmissible que un patrimoni d'aquesta importànciaestigui totalment desprotegit, mentre les institucions responsables no actuen per preservar-lo» i reclamen una actuació urgent per a la seva rehabilitació.