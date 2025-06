El Consell aprova una moció per commemorar la vida de Pep Campaner i impulsar el Dia Internacional contra el NOMA

El Consell Insular de Mallorca ha aprovat avui per unanimitat una moció conjunta per honorar la memòria de Pep Campaner, activista mallorquí compromès en la lluita contra el NOMA, una malaltia infecciosa que afecta especialment infants en situació de desnutrició extrema. La declaració, impulsada per la Fundació Campaner, insta l’Assemblea General de les Nacions Unides a declarar el 3 de desembre com a Dia Internacional de la Lluita contra el NOMA, en record de la data de la mort de Pep Campaner (el 3 de desembre de 2023). La iniciativa ha tingut una gran acollida a Mallorca, tant en l'àmbit institucional com social, i suposa un pas important en la visibilització d’aquesta malaltia oblidada i del compromís solidari del poble mallorquí.

Pep Campaner va dedicar la seva vida a denunciar els estralls del NOMA i a defensar els drets dels infants afectats a l’Àfrica subsahariana a través de la Fundació Campaner, que ell mateix va impulsar. El seu llegat, tant humà com solidari, ha estat reconegut per múltiples entitats socials i institucions públiques d’arreu del món. En paraules del president de la Fundació Campaner, Miquel Ensenyat. «La malaltia del NOMA va ser reconeguda per l'OMS, l’any 2023, quan en Josep Campaner feia més de trenta anys que lluitava contra la NOMA. Sobretot per prevenir i erradicar la malaltia terrible que no és contagiosa i s’arregla amb dosis de penicil·lina. Aquest petit homenatge que li volem dedicar a Josep Campaner i a la seva vida de lluita ha de concloure en el fet que el pròxim dia 3 de desembre l'ONU declari el 3 de desembre dia internacional de lluita contra la NOMA». La moció conjunta serà traslladada al Parlament de les Illes Balears, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament Europeu i a la mateixa OMS, amb l’objectiu que la proposta pugui ser formalment valorada i adoptada en l’àmbit internacional.