Condemnen el sacrifici de les gallines de la granja denunciada de Llucmajor i en demanen el trasllat a santuaris

La Federació de Santuaris d'Animals (FESA) ha expressat aquest dijous la seva «enèrgica condemna» al pla de sacrifici de gallines de la granja denunciada a Llucmajor i han proposat com a «solució ètica i urgent» el seu trasllat a una xarxa de santuaris associats, on podran ser acollides, rehabilitades i viure lliures.

En un comunicat, la Federació ha instat la propietat i les administracions a «aturar aquesta mesura cruel i innecessària».

Segons han indicat, diversos membres de la xarxa ja han confirmat la disponibilitat per a rebre els animals i garantir-los una vida digna. Així mateix, FESA liderarà una acció coordinada entre tots els santuaris de l'Estat per a salvar la vida de les aus.

Un cas evitable

Per a la Federació de Santuaris d'Animals, no hi ha justificació ètica per optar per una matança quan hi ha opcions viables. Diversos santuaris s'han ofert per a acollir els animals i organitzacions també han mostrat disposició per a encarregar-se del trasllat.