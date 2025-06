Un jutjat obre diligències per un possible delicte de maltractament animal a la granja denunciada de Llucmajor

El Jutjat d'Instrucció 11 de Palma ha obert diligències prèvies per un possible delicte de maltractament animal contra la granja avícola que va ser denunciada a Llucmajor on les gallines convivien amb rates, brutícia i cadàvers d'altres animals.

En una interlocutòria, a la qual ha tengut accés Europa Press, la jutgessa instructora considera que els fets presenten característiques que fan presumir la possible existència de delicte de falta de maltractament a animals. El jutjat obre diligències per a determinar la naturalesa dels fets i les persones que hi haurien intervingut, així com l'òrgan competent per al seu enjudiciament. La jutgessa, alhora, demana al Seprona que practiqui gestions encaminades a l'esclariment dels fets investigats. Cal recordar que les organitzacions Satya i ARDE varen denunciar davant la Fiscalia una granja avícola ubicada a Llucmajor per presumptes delictes contra la salut pública i estafa, en què els animals convivien amb rates, cadàvers i una brutícia extrema. Les dues entitats de protecció animal i mediambiental varen publicar una investigació d'abril d'aquest any en què varen constatar que el lloc presentava una falta d'higiene important, amb teranyines i una barreja de pols, terra i plomes. Fruit de la denúncia, inspectors del Govern i la Guàrdia Civil varen inspeccionar les instal·lacions i es va ordenar tancar una de les naus de l'avícola.