El Consell de Mallorca impulsa «Multiaventures Jove i Júnior», una proposta d’estiu per al jovent de l’illa

El Consell de Mallorca presenta una proposta d'oci d'estiu per al jovent de l'illa

El Consell de Mallorca ha impulsat una proposta d’oci d’estiu per als joves de l’illa. El termini d’inscripció per al programa de joves d’entre 18 i 30 anys s’obrirà aquest divendres 13 de juny a les 00.00 h; i per al programa dirigit a adolescents de 15 a 17 anys, s’obrirà el mes que ve.