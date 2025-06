ARCA, preocupada per l'increment de places turístiques a edificis patrimonials

«El turisme podria ajudar en la dinàmica de conservació patrimonial, sempre que es posi com interès principal el valor patrimonial amb una certa rendibilitat econòmica i no únicament el negoci. Però la realitat és que sempre es posa com a primer objectiu el negoci i a més s'utilitza com a xantatge: 'Si no és ben rendible, el Patrimoni desapareixerà, perquè no s'invertirà en la seva rehabilitació'». Així s'ha expressat l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

L'entitat remarca que si un hotel necessita tenir un nombre elevat d'habitacions per a ser rendible, a determinats béns patrimonials és «impossible posar-les». És el cas de Can Olesa, per exemple. «En una casa senyorial de Palma, dels pobles o a qualsevol possessió, per a ficar un nombre elevat d'habitacions s'haurien de compartimentar algunes de les sales nobles i ficar, a més, el mateix elevat nombre de banys. També instal·lacions antiincendis i d'accessibilitat, que destrossen la integritat i l'autenticitat de l'immoble», han explicat. Per tant, ARCA vol alertar sobre diverses qüestions: 1. «No volem satanitzar el turisme com a enemic del patrimoni però, en determinats casos, sí que pot ser el seu destructor. 2. Els edificis patrimonials han de preservar les seves característiques i l'Administració ha de vetlar per a obligar a la seva preservació. Això no obstant, de vegades són tan permissives que són còmplices de la seva destrucció. 3. S'han de crear dinàmiques de conservació de patrimoni en mans privades. 4. Avui en dia hi ha molt de capital disposat a invertir. Facilitar canvi d'usos d'habitatge a hoteler en determinats elements patrimonials implica multiplicar el seu valor de mercat i que siguin fons d'inversió els que finalment els gestionin. No fa falta recordar que la relació amb el territori, el barri o el poble és el darrer que l'interessa a un fons d'inversió. Així, la propietat i el patrimoni es desvirtua, tot amb la complicitat de les administracions».