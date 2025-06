L'Ajuntament de Manacor condemna el genocidi a Gaza i expressa suport al poble palestí

El ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat aquest dilluns una moció presentada pels grups municipals MÉS-Esquerra, AIPC i PSIB-PSOE de condemna al genocidi a Gaza per part de l’Estat d’Israel i de suport al poble palestí.

La proposta, que ha estat aprovada amb majoria, respon a la greu crisi humanitària que viu la població palestina des de l’inici de l’ofensiva militar israeliana el passat 7 d’octubre de 2023 i que segons dades de Nacions Unides, ha suposat l’assassinat de més de 52.000 persones, entre elles 13.000 nins, i prop d'11.000 persones desaparegudes. El 90% de la població de Gaza ha estat desplaçada per força, mentre el bloqueig imposat per Israel impedeix l’entrada d’aliments, aigua potable i medicines, provocant fam generalitzada. Aquesta situació constitueix una violació flagrant del dret internacional i pot ser considerada un genocidi, tal com ha apuntat la Cort Internacional de Justícia.

Abans del debat de la moció, ha intervingut davant el plenari una representació del col·lectiu Manacor amb Palestina, que ha exposat la situació de vulneració dels drets humans a Gaza i ha reclamat una postura ferma i compromesa per part de les institucions públiques.

La moció aprovada, que ha defensat la tercera tinenta de Batle i delegada de Cohesió Social i Igualtat, Carme Gomila, condemna de manera rotunda l’ofensiva de l’Estat d’Israel sobre la població civil de Gaza i denuncia que s’està cometent un genocidi, tal com han assenyalat institucions com la Cort Internacional de Justícia. També expressa el suport del consistori al poble palestí i reclama la suspensió de tota relació militar, comercial i diplomàtica per part de l’Estat Espanyol i la Unió Europea amb Israel mentre no s’aturi la massacre i no s’iniciï un procés de respecte als drets humans i es garanteixi el compliment del dret internacional.

A més, el text aprovat contempla l’adhesió de l’Ajuntament de Manacor a les iniciatives de boicot, desinversió i sancions (BDS) contra empreses i institucions que col·laborin amb l’ocupació i l’apartheid, així com el compromís municipal de no establir cap relació de col·laboració amb entitats que es beneficiïn del conflicte.

Finalment, la moció insta la comunitat internacional a redoblar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra, garantir l’alliberament de totes les persones preses i avançar cap a una pau justa basada en el respecte dels drets col·lectius i individuals del poble palestí.

Amb aquesta acció institucional, l’Ajuntament de Manacor vol contribuir a fer visible la gravetat de la situació i sumar-se a les veus que, des d’arreu del món, reclamen justícia, pau i drets humans per al poble palestí.