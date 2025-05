Esporles prohibeix adquirir noves places turístiques en edificis BIC i en sòl rústic protegit

El ple de l'Ajuntament d'Esporles ha aprovat un acord presentat per l'equip de govern (PAS-MÉS per Esporles) per a no permetre l'adquisició de noves places turístiques en edificis declarats Bé d'Interès Cultural (BIC) i en sòl rústic protegit.

Segons ha informat l'Ajuntament, l'acord el va defensar la regidora d'Urbanisme i Medi Ambient, Maria Nadal, i va tirar endavant amb nou vots a favor de PAS-MÉS per Esporles i tres en contra del PP. L'acord recull que amb l'aprovació del decret llei en matèria turística aprovat pel Govern els edificis amb alguna mena de catalogació patrimonial no estaran afectats per la suspensió temporal de la possibilitat d'adquirir places turístiques. A més, han criticat que s'amplia el seu àmbit al sòl rústic protegit de manera que, a parer seu, es convida a augmentar la turistificació i gentrificació del camp. Per a l'equip de govern, els edificis amb una catalogació patrimonial «han de tenir altres sortides que no simplement la turística».