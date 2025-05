ARCA mostra la seva preocupació per la cessió del castell de Bellver a Luis Vuitton

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha traslladat la seva preocupació per l'ús exclusiu del Castell de Bellver per part de la marca de luxe Luis Vuitton i ha sol·licitat informació a l'Ajuntament de Palma.

En un comunicat aquest divendres, l'associació ha lamentat que encara no ha rebut resposta del Consistori, al qual ha sol·licitat informació del contracte i les condicions, el destí dels fons recaptats i les despeses que genera l'activitat publicitària. «Ens preocupa que l'ús exclusiu de tants dies ocasioni danys de conservació o manteniment del Castell de Bellver», han advertit des d'ARCA, recordant que el castell és un Bé d'Interès Cultural (IEB) únic en el món. Igualment, han mostrat la seva inquietud per si es respecta la normativa de prohibir publicitat sobre l'edifici, que exigiria un informe de la Comissió de Centre Històric i una resolució i comunicació al Consell de Mallorca. A més, han reclamat que és «imprescindible» que es respectin els drets de visita dels ciutadans, en particular els quatre dies de visita gratuïta al mes, que s'han de reposar si aquests dies estava previst. D'altra banda, ARCA ha assenyalat que es castell de Bellver continua sense disposar d'un pla director de conservació, una qüestió que, al seu parer, és imprescindible perquè les intervencions es facin de manera adequada i coherent. El castell, han conclòs, necessita que es duguin a terme les intervencions de conservació de forma ordenada en un pla director, han criticat, «absent ara com ara i des de fa anys».