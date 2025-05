Trencament de vidres a l’estació de tren des Pont d’Inca Nou

El vandalisme a les estacions de tren i metro sol ser un problema que afecta la seguretat dels passatgers i el bon funcionament d’aquestes instal·lacions. A la imatge que acompanya aquesta notícia, veim com «llueixen» els vidres de l’estació des Pont d’Inca Nou, al terme municipal de Marratxí.

Els autors dels actes vandàlics, com si es tractàs d’un esport, fan malbé les instal·lacions que usen diàriament un bon nombre d’usuaris. Les persones que han optat per anar en tren, en comptes de contribuir a l’augment dels embussos que provoquen els vehicles particulars a les ciutats i pobles de Mallorca, no es mereixen aquestes mostres d’incivilitat.

A més a més, també s’hi han d’afegir les pintades que, de tant en tant, malmeten l’aspecte dels vagons. Tot plegat, suposa un cost econòmic elevat per a les administracions i, no cal dir-ho, generen una mala imatge als usuaris habituals i esporàdics.