Primer mercat de productors de venda directa per a acostar els pagesos als consumidors

El Govern organitza el primer mercat de productors de venda directa amb l’objectiu d’acostar als pagesos que formen part d'aquesta xarxa de comercialització als consumidors. A la mostra, que tendrà lloc els dies 17 i 18 de maig en el marc de la XXIII Fira del Caragol de Sant Jordi, a Palma, hi participaran vuit operadors de venda directa de les Illes Balears.

El conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat que «amb aquesta mostra volem acostar la xarxa de venda directa als consumidors i donar a conèixer el valor de la feina que fan els nostres pagesos, i també la qualitat dels productes que elaboren directament a les explotacions». Precisament, el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha destacat que «una de les característiques principals de la venda directa és que no hi ha intermediaris, cosa que facilita un tracte més directe entre consumidors i productors».D’altra banda, ha afegit Llabrés, «amb aquesta modalitat de comercialització es promou el consum d’aliments frescos»

Concretament a la fira hi participaran els següents operadors de Mallorca i de Menorca: 7103 Petit Celler, Es Gallicant, Hort de Sa Vall, S’Hort de Can Gal·leri (Formatges Sa Vinya), S’Hort de Can Gall, Formatges Es Tonedor-Biniserraia, S’Ullestrar Ciutadella i Torretrencadeta. Cadascú exposarà els seus productes: vins, vermuts, sangries, embotits, confitures, formatges, fruites, verdures o sobrassades, entre d’altres.

A la fira, a banda de les vuit paradetes dels operadors participants, hi tendrà un espai la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, concretament una carpa on s’oferirà informació general de la xarxa de venda directa, amb els punts de venda i un mapa amb el 78 operadors que formen part de la xarxa.