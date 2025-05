La campanya ‘Comprar a Inca té premi’ supera els 190.000 euros d’impacte directe per al comerç local

La campanya ‘Comprar a Inca té premi’, impulsada per Activa’t Inca Associació Empresarial juntament amb l’Ajuntament d’Inca, ha conclòs amb un balanç de resultats notable. L’acte de cloenda, celebrat a la plaça d’Espanya d’Inca, va reunir representants del comerç local, autoritats municipals i persones premiades en un esdeveniment festiu que va posar el fermall d’or a una iniciativa que ha demostrat la seva «capacitat de dinamització econòmica».

Durant el període de la campanya, que es va dur a terme entre el 27 de març i el 30 d’abril, es van registrar més de 2.000 compres als 180 establiments adherits, assolint un impacte econòmic estimat de més de 190.000 euros en vendes directes. Un fet especialment destacat ha estat la participació de consumidors de 50 municipis diferents de Mallorca, fet que «consolida Inca com un pol d’atracció comercial més enllà de l’àmbit comarcal».

La presidenta d’Activa’t Inca, Mar Nicolau, va destacar que «amb aquesta campanya hem aconseguit que el comerç d’Inca arribi a tota l’illa. La resposta ha superat les nostres expectatives i confirma que estem en el bon camí per reforçar el paper de la nostra ciutat com a referent comercial a Mallorca».

En total s’han repartit 10 vals de 50 euros i 7 estades en hotels locals, premis que han incentivat la participació i la fidelització de la clientela. Nicolau també va voler agrair la implicació del sector hoteler, amb la participació d’Agroturisme Sa Vinya des Convent, Virrey Finca Hotel, Hotel Can Guixe, Can Vidal Boutique Hotel Rooms, Garden Hotels, Iberostar Waves Playa de Muro i Viva Hotels.

Per part seva, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, va subratllar que «amb iniciatives com aquesta, continuam treballant per fer créixer la nostra ciutat de manera sostenible i dinàmica; alhora que enfortim el teixit econòmic i impulsem l’economia local». El regidor de Comerç, Miguel Ángel Cortés, també va participar en l'acte, reafirmant el compromís institucional amb el comerç de proximitat i la continuïtat d’aquest tipus de campanyes que fomenten «el consum responsable i la col·laboració entre sectors estratègics».

L’acte de cloenda també va servir per fer un reconeixement especial a la implicació dels deu comerços que van aconseguir més registres de clients al llarg de la campanya. Aquests comerços van ser: Sueños Garau, Baby Closet, Ones, Tot Llibres, Heymo, Perruqueria Coloma Jaume, Bar s’Avinguda, Modas Francis, Xiulets Intims i Bellver Inca. Tots ells van rebre un siurell commemoratiu realitzat per l’artesana local Francisca Truyols ‘Comprar a Inca té premi’ es consolida així com una eina eficaç de fidelització, visibilització i dinamització del comerç local, «reforçant els llaços entre la ciutadania, l’empresariat i el teixit productiu de la ciutat».